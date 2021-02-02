لبنان

50 مليار ليرة ستوزّع على المتضررين بانفجار بيروت عبر الهيئة العليا للإغاثة

Lebanon 24
02-02-2021 | 09:32
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أعطى وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال د. غازي وزني توجيهاته بدفع مبلغ 50 مليار ليرة لتوزيعها على المتضررين جراء انفجار بيروت عبر الهيئة العليا للإغاثة.
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مرفأ بيروت

وزارة المالية

الهيئة العليا للاغاثة

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