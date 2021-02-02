نتائج الاقفال التام لم تظهر بعد.. هذا ما كشفه كتانة

شرح الأمين العام للصليب الأحمر جورج كتانة أن تدني أرقام الإصابات اليومية ليس مرتبطاً بالإقفال التام مباشرة بل بتدني عدد فحوص الـPCR اليومية.

وفي حديث الى "صوت كل لبنان" أكد أن نتائج الاقفال التام لم تظهر بعد، ففي شهر كانون الثاني 40 بالمئة من المرضى الذين نقلهم الصليب الأحمر كانوا مصابين بكورونا.

وشدد كتانة على ضرورة تأمين التمويل اللازم للمستشفيات لتتمكن من زيادة عدد الاسرة في العناية الفائقة ومواردها البشرية لتتجهز لمرحلة ما بعد الاقفال التام.

وحول أجهزة التنفس التي جرى التبرع بها للصليب الأحمر، قال كتّانة: تم توزيع مئة وخمس أجهزة حتّى ليل أمس على المرضى بانتظار وصول أكثر من ألف جهاز سيصار الى توزيعها على جميع المناطق اللبنانية عبر لجنة فنّية متابعة.