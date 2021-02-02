لبنان

حسن ترأس إجتماعاً لوضع آلية تطبيقية للرعاية المنزلية لمرضى "كورونا"

Lebanon 24
02-02-2021 | 10:22
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ترأس وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن إجتماعا مشتركا في وزارة الصحة العامة، لمتابعة ملف وباء كورونا، حضره الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمود الأسمر ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الطبية الدكتور وليد خوري ومستشارة رئيس الحكومة الدكتورة بترا خوري وأطباء واختصاصيون أعضاء في لجنة كورونا الوزارية، مع رؤساء عدد من الدوائر والمصالح في وزارة الصحة العامة المعنيين بخطة مواجهة الوباء.

وناقش المجتمعون تصورا أوليا لخطة المرحلة المقبلة، كما بحثوا في وضع آلية تطبيقية للرعاية المنزلية لمرضى كورونا، وتقديم ما أمكن من أدوية ومستلزمات وأجهزة أوكسيجين منزلية من خلال عدد من الجمعيات المعنية وبمؤازرة من نقابتي الاطباء والممرضين وبتنسيق مع وزارتي الصحة والداخلية والبلديات.
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