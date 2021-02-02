توقيف 5 سوريين لسرقة معمل الومنيوم في الراموط

افاد مراسل "لبنان 24" ان عناصر من مخفر لحفد في قوى الامن الداخلي، تمكّنوا من القاء القبض على شبكة سرقات مؤلفة من 5 سوريين ، كانت تقوم بسرقة احدى معامل الالومنيوم في بلدة الراموط، في قضاء جبيل، وقد احيلوا الى القضاء المختص.