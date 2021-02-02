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لبنان
توقيف 5 سوريين لسرقة معمل الومنيوم في الراموط
Lebanon 24
02-02-2021
|
11:02
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افاد مراسل "لبنان 24" ان عناصر من مخفر لحفد في قوى الامن الداخلي، تمكّنوا من القاء القبض على شبكة سرقات مؤلفة من 5 سوريين ، كانت تقوم بسرقة احدى معامل الالومنيوم في بلدة الراموط، في قضاء جبيل، وقد احيلوا الى القضاء المختص.
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