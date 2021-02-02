لبنان

جنبلاط يبرق إلى العاهل السعودي معزياً بوفاة الأمير تركي بن ناصر

Lebanon 24
02-02-2021 | 10:57
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أبرق رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط الى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز معزياً بوفاة الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود.

 

وجاء في نص البرقية بحسب بيان صادر عن مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي:

 

"تلقّينا ببالغ الأسف خبر وفاة صاحب السمو الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود، وهو الذي تبوّأ العديد من المناصب الأساسية وقدَّم خدماتٍ جلّى للمملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق.

 

إننا نتقدّم منكم ومن آل سعود الكرام، ومن عموم الشعب السعودي، بخالص التعازي، سائلين الله أن يتغمّد الراحل بواسع رحمته، وأن يمُنّ على المملكة العربية السعودية وشعبها بدوام الاستقرار والازدهار".

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