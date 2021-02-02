مستشفى بشري الحكومي: 30 حالة جديدة في قرى وبلدات القضاء

أعلنت إدارة مستشفى بشري الحكومي في بيان، عن 30 حالة جديدة بفيروس كورونا، في قرى وبلدات قضاء بشري نتيجة الفحوص التي أجريت في 29-30 كانون الثاني و1 شباط من العام الحالي.وقد توزعت الحالات على الشكل التالي : بشري 15 حالة، حدث الجبة 4 حالات، الديمان 1، حدشيت 6 حالات، مغر الاحول 1، بقاعكفرا 1 ، حصرون 2.