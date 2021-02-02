بعد إسقاطها.. "حزب الله" ينشر صوراً للمسيّرة الإسرائيلية

نشر الإعلام الحربي التابع لـ"حزب الله" صور الطائرة المسيّرة الإسرائيلية المعادية التي أعلن أنه أسقطها قرب الحدود اللبنانية الجنوبية.

وقال الحزب: "اخترقت محلقة تابعة للعدو الإسرائيلي من نوع (ماتريس - 100) معدلة إسرائيليا، عند الساعة العاشرة والنصف من صباح الاثنين، الأجواء اللبنانية داخل الخط الأزرق لمسافة 400 متر، حيث تصدى لها مجاهدو المقاومة الإسلامية بالأسلحة المناسبة وأسقطوها في محلة خربة شعيب في بلدة بليدا الحدودية جنوبي لبنان".

وتظهر الصور تفاصيل المسيرة عن كثب.



وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي أعلن سقوط طائرة مسيرة معادية داخل الأراضي اللبنانية.