لماذا يسقط "حزب الله" الطائرات المسيرة فوق الجنوب؟

انها المرة الثالثة التي يعلن فيها "حزب الله" عن اسقاط طائرة استطلاع اسرائيلية مسيّرة عند الحدود اللبنانية الجنوبية ،لكن الاكيد ان هناك عمليات لم يعلن عنها.والسؤال الاساسي لماذا يقوم الحزب باسقاط هذه الطائرات التي تحلق على ارتفاعات منخفضة ويمكن اصابتها بسهولة او السيطرة عليها، خصوصا وان عملية اسقاطها ليس معقدة تقنيا؟بمعنى اخر، قد يقول البعض ان الاهم هو اسقاط طائرات الاستطلاع الكبيرة التي تخترق الاجواء اللبنانية، لانها قادرة على جمع كم هائل من المعلومات، والوصول الى العمق اللبناني والى نقاط حساسة، ناهيك عن طائرات ال " ١٥ "التي تتميز بقدرة استخبارية وتجسسية هائلة.اهمية اسقاط الطائرات الصغيرة ليست مرتبطة حصرا بكم المعلومات التي تستطيع جمعها، او بمدى اهمية هذه المعلومات، بل بما يحصل في مكان اخر.فمنذ ان استهدفت الطائرات الاسرائيلية احد مواقع الحرس الثوري الايراني وسقط احد عناصر "حزب الله" هناك، توعد "حزب الله" بالرد، واتيحت له فرصة غير مسبوقة، وربما غير محسوبة.ولكن لاسباب كثيرة، منها عدم التدحرج الى حرب بتوقيع اسرائيلي او اميركي، قرر "حزب الله" التمهل وعدم الرد على مقتل احد عناصره، وهذا التريث ادى الى بقاء الحدود خالية من جنود الجيش الاسرائيلي لاكثر من ثلاثة اشهر.وبحسب مصادر مطلعة فقد استفاد الحزب من تلك الفترة ومن الفراغ الامني الذي حصل عند الحدود من اجل التحرك بسهولة والقيام بتحركات ما كان قادرا على القيام بها سابقاً.تدريجيا عاد الجيش الاسرائيلي الى المواقع العسكرية التي يحتلها، لكنه بقي على درجة عالية من الاستنفار، وبالرغم من عودته لم يستطع استعادة السيطرة المعلوماتية على الحدود الشمالية بسبب محدودية قدرته على التحرك، فاستعان بالسيارات المدنية حيناً وبالطائرات المسيرة احياناً.من هنا بدأت عملية اسقاط الطائرات من قبل "حزب الله" وذلك للمساهمة في الحفاظ على جانب من الفراغ الامني، والابقاء على هامش الحركة الذي اكتسبه في الاشهر الماضية، ومنع اسرائيل من تعويض غياب عنصرها البشري.