معدات طبية هبة من قدامى القوات النروجية الى بلدات جنوبية

قدمت الرابطة النرويجية للمحاربين القدامى في قوات الطوارئ الدولية سابقا Norwegian Veterans Association، أجهزة أوكسيجين منزلي سعة 5 ليتر واجهزة لفحص نسبة الأوكسيجين في الدم عبر جمعية "بيتي بيتك" ممثلة برئيسة الجمعية رانيا عفيف الى بلدات بلاط، ابل السقي، راشيا الفخار وشبعا، على أن يتم تنظيم العمل والاشراف من قبل اختصاصي لمعرفة الأشخاص الذين هم بحاجة اليها ضمن شروط معينة أهمها إبراز وصفة طبيب رسمية.