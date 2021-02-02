انعقاد مجلس الأمن الفرعي في سرايا صيدا للبحث بسبل تعزيز الأمن جنوباً

انعقد مجلس الأمن الفرعي قبل ظهر اليوم في سرايا صيدا الحكومية برئاسة محافظ الجنوب منصور ضو وحضور جميع الاعضاء من رؤساء الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية في محافظة لبنان الجنوبي، وعلى بساط البحث سبل تعزيز الأمن والاستقرار جنوباً لا سيما في مدينة صيدا، وآلية تشديد التدابير الامنية لجهة التزام المواطنين اجراءات التعبئة العامة.