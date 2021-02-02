لبنان

حملات تعقيم وزيارة مصابين للهيئة الصحية الاسلامية في صيدا والجوار (صورة)

Lebanon 24
02-02-2021 | 11:43
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كثف متطوعو الهيئة الصحية الإسلامية في "حزب الله" من نشاطهم الصحي لمكافحة فيروس كورونا في مدينة صيدا وبلدات الجوار.
 
 
 
وأشار بيان صادر عن الحزب إلى أن "متطوعي الهيئة ركزوا نشاطهم خلال الساعات الماضية على تنفيذ 14 حملة تعقيم في 72 منزلا من منازل المصابين وأماكن حجر المخالطين، الى جانب زيارة 24 مصابا ومريضا في منازلهم قامت بها فرق الاستجابة السريعة والتي تشمل أطباء وممرضين ومسعفين اختصاصيي الدعم النفسي ضمن حملة "نحنا ببيتك"، وتلبية احتياجات المرضى من الأوكسيجين عبر برنامج الإعارة الذي أطلقه الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية بالاضافة الى توزيع أسرة وفرش طبية لـ 23 حالة".

كما تم "توزيع 14 حصة تعقيم وتنظيف وكمامات على منازل المصابين والمخالطين، وتنظيم 4 حملات توعوية تعنى بسلامة الغذاء استهدفت 44 من مؤسسات الأغذية والمطاعم والملاحم ومؤسسات المواد الغذائية والخضار والحلويات. ونقل 21 مريضا بفيروس كورونا إلى المستشفيات". 

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