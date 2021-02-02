هالمرة غير كل مرة

اكد مرجع سياسي بارز انه لم يعد ممكنا التعاطي مع المبادرة الفرنسية المرتقبة على غرار ما حصل مع سابقاتها . فالمبادرة هذه المرة ناضجة الى حد كبير، وباريس ستتعاطى بفهم واطلاع ومعرفة جدية اكثر بالواقع اللبناني، وستتدخل في تفاصيل التشكيل لتسهيل التقاء الاطراف كافة.

والاهم، يضيف المرجع ، هو توافر الضوء الاخضر الاميركي والذي بات محسوماً ومطلقا للفرنسيين، ناهيك عن الخبرة التي اكتسبتها باريس في الاشهر الماضية بشأن كيفية التعاطي مع القيادات اللبنانية والتعقيدات الداخلية في لبنان.