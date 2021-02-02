لبنان

هالمرة غير كل مرة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
02-02-2021 | 11:59
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اكد مرجع سياسي بارز انه  لم يعد ممكنا التعاطي مع المبادرة الفرنسية المرتقبة على غرار ما حصل مع سابقاتها .  فالمبادرة هذه المرة ناضجة الى حد كبير، وباريس  ستتعاطى بفهم واطلاع ومعرفة جدية اكثر بالواقع  اللبناني، وستتدخل في تفاصيل التشكيل لتسهيل التقاء الاطراف كافة.
والاهم، يضيف المرجع ، هو توافر  الضوء الاخضر الاميركي والذي بات محسوماً ومطلقا للفرنسيين، ناهيك عن الخبرة التي اكتسبتها باريس في الاشهر الماضية بشأن كيفية التعاطي مع القيادات اللبنانية  والتعقيدات الداخلية في لبنان.

لبنان

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خاص "لبنان 24"

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