لبنان

تعيينات جديدة في تيار "المستقبل"

Lebanon 24
02-02-2021 | 12:13
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أصدر رئيس "تيار المستقبل" الرئيس سعد الحريري قراراً بتعيين ناصر عدرا وخالد طه في عضوية المكتب السياسي، بناءً على المادة ٤٨ من النظام الداخلي.
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