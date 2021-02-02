لبنان

في رياق والفنار.. توقيف شخصين بجرم ترويج مخدرات

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
02-02-2021 | 12:26
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أوقفت دورية من مكتب مكافحة المخدرات الاقليمي في البقاع، في محلة رياق المدعو ط. خ. والمطلوب للقضاء بموجب مذكرة توقيف بجرم تجارة وتصنيع مخدرات  صادرة عن قاضي التحقيق في بعلبك، وكذلك مذكرة توقيف بجرم تجارة مخدرات صادرة عن قاضي التحقيق في بيروت.
والتحقيقات جارية في مكتب مكافحة المخدرات في البقاع.   

وفي منطقة الفنار أوقفت قوة من قسم مكافحة الارهاب  والجرائم الهامة - المجموعة الخاصة المدعو ج. ق. (لبناني) بجرم ترويج مخدرات. ولدى الاستعلام عنه من مكتب التحريات تبين انه يوجد بحقه مذكرة توقيف بجرم تجارة وتعاطي المخدرات صادرة عن قاضي التحقيق في جبل لبنان ومذكرة إلقاء قبض بجرم تجارة مخدرات صادرة عن الهيئة الإتهامية في جبل لبنان. 
 
 

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خاص "لبنان 24"

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