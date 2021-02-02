لبنان

هاشم: للتخلي عن بعض المكاسب والحسابات الصغيرة امام معاناة اللبنانيين

Lebanon 24
02-02-2021 | 12:34
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 رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور قاسم هاشم في تصريح اليوم "انه بعد ان اصبحت مواقف المسؤولين والمعنيين في تشكيل الحكومة واضحة، وهذا يفتح كوة في جدار الازمة ويدفع باتجاه فتح الابواب لاعادة التواصل سريعا للبحث في كل جوانب الازمة للوصول الى حكومة انقاذية من اصحاب الكفاءات لمعالجة الازمة بكل جوانبها، خصوصا بعد ان وضع دولة الرئيس نبيه بري الامور في نصابها. ليتحمل الجميع المسؤولية لان الظروف المعقدة التي يمر بها لبنان تتطلب التخلي عن بعض المكاسب والحسابات الصغيرة امام معاناة اللبنانيين وحالة الفقر التي تعم وتتسع يوما بعد يوم".
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