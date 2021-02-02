أرسلان يتصل بالمر معزيا

أعلنت مديرية الإعلام في الحزب "الديمقراطي اللبناني" في بيان، أن رئيس الحزب طلال أرسلان أجرى اتصالا هاتفيا بنائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق الياس المر، وقدم له التعزية بوفاة والده المرحوم نائب رئيس مجلس النواب والوزراء الأسبق ميشال المر.

كذلك اتصل أرسلان برئيس مجلس إدارة تلفزيون mtv ميشال المر معزيا.

