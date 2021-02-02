خروقات إسرائيلية للأجواء اللبنانية

أفادت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان بأنّ "طائرتان حربيتان تابعتان للعدو الإسرائيلي، خرقتا بتاريخ 1 / 2 /2021 الساعة 11.35 الأجواء اللبنانية من فوق حاصبيا واتجهتا شمالاً وصولاً حتى زحلة، ثم غادرتا عند الساعة 11.40".وأضاف البيان: "تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".كذلك، أفادت قيادة الجيش في بيان آخر بأنّه "بتاريخ 1 / 2 /2021 اعتباراً من الساعة 1.05 ولغاية الساعة 22.50 تم تسجيل /4/ خروقات جوية من قبل طائرات استطلاع تابعة للعدوّ الإسرائيلي، تخلّلها تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب، بعبدا، بيروت وضواحيها".