لبنان

خروقات إسرائيلية للأجواء اللبنانية

Lebanon 24
02-02-2021 | 12:45
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أفادت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان بأنّ "طائرتان حربيتان تابعتان للعدو الإسرائيلي، خرقتا بتاريخ 1 / 2 /2021 الساعة 11.35 الأجواء اللبنانية من فوق حاصبيا واتجهتا شمالاً وصولاً حتى زحلة، ثم غادرتا عند الساعة 11.40".

وأضاف البيان: "تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".

 
كذلك، أفادت قيادة الجيش في بيان آخر بأنّه "بتاريخ 1 / 2 /2021 اعتباراً من الساعة 1.05 ولغاية الساعة 22.50 تم تسجيل /4/ خروقات جوية من قبل طائرات استطلاع تابعة للعدوّ الإسرائيلي، تخلّلها تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب، بعبدا، بيروت وضواحيها".
وذكرت أنّه "تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".
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