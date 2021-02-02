لبنان

تدريبات للجيش الإسرائيلي في رويسات العلم والسماقة

Lebanon 24
02-02-2021 | 13:04
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تسجل في هذه الأثناء، رشقات رشاشة ثقيلة مصدرها مواقع الإحتلال في رويسات العلم والسماقة تستهدف محيط هذه المواقع، ناجمة عن تدريبات يقوم بها الجيش الإسرائيلي، بحسب الوكالة الوطنية لللإعلام.
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