تدريبات للجيش الإسرائيلي في رويسات العلم والسماقة

تسجل في هذه الأثناء، رشقات رشاشة ثقيلة مصدرها مواقع الإحتلال في رويسات العلم والسماقة تستهدف محيط هذه المواقع، ناجمة عن تدريبات يقوم بها الجيش الإسرائيلي، بحسب الوكالة الوطنية لللإعلام.

