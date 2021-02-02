مذكرة إداريّة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامّة

صدر عن رئاسة مجلس الوزراء، مذكرة تقضي بـ "إقفال جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات، يوم الثلاثاء الواقع فيه 9 شباط الحالي بمناسبة عيد مار مارون".