لبنان

مذكرة إداريّة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامّة

Lebanon 24
02-02-2021 | 13:18
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صدر عن رئاسة مجلس الوزراء، مذكرة تقضي بـ "إقفال جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات، يوم الثلاثاء الواقع فيه 9 شباط الحالي بمناسبة عيد مار مارون".
 
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