فيديو يثير ضجة.. هل وصلت الجبنة المدعومة الى نيجيريا؟

تداولت مواقع التواصل الإجتماعي، اليوم الثلاثاء، فيديو يظهر وصول جبنة الـ"بيكون" المدعومة من قبل وزارة الإقتصاد إلى نيجيريا.

وقد لاقى الفيديو استنكاراً من قبل رواد المواقع.