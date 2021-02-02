فيديو يثير ضجة.. هل وصلت الجبنة المدعومة الى نيجيريا؟

الPICON المدعوم من وزارة الاقتصاد ووزيرها وصلت الى نيجيريا بحسب الفيديو المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي.. كنشاسا تركيا الكويت نيجيريا.. سياسة الدعم الحكومية اللبنانية تنتشر في العالم pic.twitter.com/Ilvz8pPwBd
— Salman Andary (@salmanonline) February 2, 2021
الPICON المدعوم من وزارة الاقتصاد ووزيرها وصلت الى نيجيريا بحسب الفيديو المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي.. كنشاسا تركيا الكويت نيجيريا.. سياسة الدعم الحكومية اللبنانية تنتشر في العالم pic.twitter.com/Ilvz8pPwBd
الPICON المدعومة من ودائع الأوادم تصل الى نيجيريا 😡😡😡 pic.twitter.com/3uN2qP23iS
— adel samia (@adelsamia) February 2, 2021
الPICON المدعومة من ودائع الأوادم تصل الى نيجيريا 😡😡😡 pic.twitter.com/3uN2qP23iS