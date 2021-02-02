في عكّار.. سرقة أسلاك كهربائية للمرة الثانية من نفس المكان!

أقدم مجهولون على سرقة أسلاك كهربائية بطول 150 متراً عن أعمدة التوتر التي تغذّي قسماً من بلدة ببنين والمخيّم في خراج بلدة بيت الحوش - عكّار، وهي المرة الثانية التي يقدم بها السارقون على سرقة الأسلاك الكهربائية عن الأعمدة في هذه النقطة بالتحديد في أقلّ من أسبوعيْن.وبحسب ما ذكر مراسل "لبنان 24"، فإنّ الأسلاك التي سرقت هذه المرّة ليست نحاسية بل "ألومينيوم".