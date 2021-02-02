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لبنان
جنبلاط تلقى اتصالاً من قليلات واتصل بالمر معزياً
Lebanon 24
02-02-2021
|
13:41
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صدر عن مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي، ما يلي:
تلقّى رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط اتصالاً هاتفياً من رئيس حركة الناصريين المستقلين - المرابطون، إبراهيم قليلات، شكره فيه على تعزيَته بوفاة المناضل الراحل سمير الصباغ، وكانت مناسبة لاستذكار العلاقة التاريخية المبنيّة على الانتماء للقضايا العربية الجامعة والمسيرة التي أرساها الزعيمان جمال عبد الناصر وكمال جنبلاط.
في مجال آخر أجرى جنبلاط اتصالاً بالوزير السابق الياس المر معزياً بوفاة والده الراحل النائب ميشال المر.
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