فحوص PCR مجانية للمخالطين في مرجعيون.. وهذه الشروط

أصدر قائمقام مرجعيون وسام الحايك بيانا إلى بلديات قضاء مرجعيون جاء فيه: "في اطار المتابعة والتنسيق مع جانب طبابة القضاء وخلية الأزمة في المحافظة في ما يتعلق بحملة فحوص الـ pcr المجانية التي تجريها وزارة الصحة في قضاء مرجعيون للمخالطين المباشرين لحالات ايجابية، وتسهيلا لعمل وزارة الصحة، وكي تطال الحملة العدد الأكبر من المخالطين الواجب إجراء الفحوص لهم، يطلب إليكم التقيد بما يلي:

أن تتطابق اللائحة المتضمنة أسماء المخالطين، المرفوعة من قبلكم الى السيد علي بعلبكي، مع أسماء المخالطين المسجلة من قبلكم على المنصة IMPACT في خانة المخالطين لحالات إيجابية)، على أن تستوفي هذه الأسماء الشروط المطلوبة التالية:

- أن يكون قد مر على آخر اختلاط بالحالة الإيجابية 7 أيام على الأقل.

- أن يكون على المخالط أعراض.

- أن لا يتعدى عدد المخالطين المراد إجراء الفحص لهم الشخصين من نفس المنزل. ( في حالات التفشي الأسري).

- أن لا يكون المخالط قد خضع لفحص سابق.

- على المخالط أن يبرز هويته".