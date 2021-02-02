دياب بحث في ترشيد الدعم في اجتماع اللجنة الوزارية

ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب اجتماعا للجنة الوزارية للبحث في موضوع ترشيد الدعم، في حضور الوزراء زينة عكر، غازي وزني، راوول نعمة، عماد حب الله، ريمون غجر، حمد حسن، عباس مرتضى، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.



وناقشت اللجنة برامج الدعم والسيناريوات المقترحة بهذا الخصوص.