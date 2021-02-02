لبنان

حريق طرابلس فرصة تستغلها السلطة لاخماد الثورة؟

مصباح العلي

|
Lebanon 24
02-02-2021 | 15:00
A-
A+
Doc-P-790169-637478719706968108.jpg
Doc-P-790169-637478719706968108.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لم تحد السلطة عن نهج الاعتباطية بالتعاطي مع طرابلس القائمة على التقصير الفاضح والتعويض عنه بالقسوة المفرطة، بل كشفت  أحداث طرابلس الأخيرة الهوة السحيقة والغربة المقيتة التي يشعر بها ابناء العاصمة الثانية في وطنهم. 

لا تجد السلطة السياسية ضرورة للتعامل مع أزمات طرابلس الا من خلال البعد الامني فقط، لا تجد بأن طرابلس مرت بقطوع خطير وبأن الإستمرار في سياسة الإهمال والتهميش سيؤدي مستقبلا إلى أحداث أشد عنفا وتفلتا، فزيارات المسؤولين إلى المدينة بعد لسعها بنار الجوع والبؤس قبل حرقها بلهيب الاحتجاج الاخير كما التباكي على حالها ليس الإجراءات الناجعة ابدا. 
علاقة طرابلس بالدولة وأجهزتها عبارة عن حب من طرف واحد، محكومة بمعادلة الحرمان والأمعان في الظلم كما تهم التطرف والدعشنة حاضرة وجاهزة عند ارتفاع الصوت احتجاجا، ما يؤكد عدم إصلاح الوضع واستقامة الأمور دون تلبية المطالب وايلاء الشأن المعيشي الاولوية في المعالجات.

من المعيب تمييع حقوق طرابلس وحصرها بالأضرار المادية، على أهمية هذا الجانب، والمطلوب مراجعة حقيقية والإقلاع عن نهج تراكم منذ سنوات مع طرابلس وراكم معه كما هائلا من المشكلات من الصعب معالجتها بجولات تفقد واستطلاع.

أمام هذا الواقع، تبرز مخاوف جدية بين مجموعات التحركات الشعبية في طرابلس من نوايا امنية مبيتة  لتصفية الحسابات، فما ظهر من توقيفات لعدد من الناشطين في الساعات الاخيرة على خلفيات إحراق السراي وبلدية طرابلس يثير القلق من استغلال الظرف ومحاولة اخماد التحركات الشعبية في طرابلس منعا لتجددها من جديد، وهذا ما يؤدي الى صب الزيت فوق نيران الغضب الشعبي. 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

مقالات لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

مصباح العلي

أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:42 | 2021-02-02
16:32 | 2021-02-02
16:30 | 2021-02-02
16:25 | 2021-02-02
16:24 | 2021-02-02
16:12 | 2021-02-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website