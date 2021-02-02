سرقة خزنة تفوق قيمة محتوياتها الـ٧٠ الف دولار!

إدعت أمام فصيلة عرمون المدعوة ر. أ. ضد مجهول بجرم سرقة منزل صديقتها إ. ب. كونها متواجدة خارج لبنان. وقد تم سرقة مبلغ مالي من داخل خزنة حديدية موجودة داخل غرفة النوم في منزلها في دوحة عرمون، بواسطة الكسر والخلع. أما المسروقات فقدرت بحوالي 20,000 دولار أميركي و15000 يورو و70 الف ليرة سورية ومصاغ بقيمة 25000 دولار أميركي.