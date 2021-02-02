لبنان

سرقة خزنة تفوق قيمة محتوياتها الـ٧٠ الف دولار!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
02-02-2021 | 14:30
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إدعت أمام فصيلة عرمون المدعوة  ر. أ. ضد مجهول بجرم سرقة منزل صديقتها إ. ب. كونها متواجدة خارج لبنان. وقد تم سرقة مبلغ مالي من  داخل خزنة حديدية موجودة داخل غرفة النوم في منزلها في دوحة عرمون، بواسطة الكسر والخلع. أما المسروقات فقدرت بحوالي 20,000 دولار أميركي و15000 يورو و70 الف ليرة سورية ومصاغ بقيمة 25000 دولار أميركي.
 
 

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خاص "لبنان 24"

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