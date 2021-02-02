لبنان

لا تمديد للاقفال؟.. البلد الى الفتح التدريجي بعد 8 شباط

Lebanon 24
02-02-2021 | 15:20
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في جديد المعطيات المتعلقة بإمكانية فتح البلد بعد الثامن من شباط، تاريخ انتهاء الاقفال العام، او الاستمرار بقرار التعبئة العامة، أشارت معلومات لقناة "الجديد" الى أنّ إجتماع يوم الخميس المقبل الذي سيجري لتقييم نتائج الاقفال العام، قد يصدر عنه توجهاً لإعادة  فتح البلد تدريجيا ابتداء من ٨ شباط 
 
وكانت اللجنة الفنية لمتابعة إجراءات وتدابير فيروس كورونا، أصدرت بياناً في وقت سابق أشارت فيه الى أنّه بعد تناقل بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي خبرًا مفاده أنه إثر اجتماعها الاخير، أوصت اللجنة بتمديد الإقفال لمدة عشرة أيام، "يهمّ اللجنة التوضيح أنها لم تعقد أي اجتماع اليوم ولم يصدر عنها أي توصية، وبالتالي فإن لا صحة للخبر المنسوب إليها".
 
وكذلك قال نقيب الاطباء شرف أبو شرف إنّه يرجّح اعتماد توصية النقابة باعادة فتح البلد تدريجياً بعد الثامن من شباط مع ابقاء المقاهي والمطاعم والملاهي ودور العابدة ومراكز التجمعات مقفلة.
 
من جانبه أعلن رئيس اللجنة الوطنية للأمراض المعدية الدكتور عبد الرحمن البزري، أنّ "اللجنة الوزاريّة المختصّة بمتابعة أزمة كورونا تتّجه نحو الفتح التدريجي للبلد بعد ٨ شباط، وهو المخرج الأفضل"، مضيفاً: "صحيح أنّ عدد الإصابات انخفض خلال اليومين الأخيرين إلاّ أنّ الفحوصات الإيجابيّة ما زالت نسبتها ٢٢٪، ما يؤدّي الى بقاء نسبة الوفيات عالية".
 
 
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