وزني استقبل وفد هيئة تنسيق القطاع العام ومحور البحث مواد في مشروع موزنة 2021 معترض عليها

استقبل وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال د. غازي وزني وفداً من هيئة تنسيق القطاع العام التي تضم الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، رابطة موظفي الإدارة العامة، رابطة معلمي التعليم الأساسي، رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني، رابطة قدامى أساتذة الجامعة اللبنانية ورابطة متقاعدي أساتذة التعليم الثانوي.

وخلال الاجتماع تمت مناقشة المواد المعترض عليها من قبل هيئة تنسيق القطاع العام في مشروع موازنة 2021 والتي تمس بالموظفين والأساتذة والمعلمين. وقدّم وزني للحضور شرحاً تفصيليّاً لواقع الحال وركائز الموازنة التي أخذت بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي الصعب في البلد ووضع المؤسسات التجارية والصناعية ووضع القطاع المالي والمصرفي. كما أبدى تفهمه للهواجس والمخاوف التي أبداها أعضاء الوفد وتم الاتفاق على متابعة الموضوع من خلال اجتماعات سوف تعقد في وزارة المالية وتقديم الاقتراحات اللازمة من أجل معالجتها.