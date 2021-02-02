23
o
بيروت
26
o
طرابلس
24
o
صور
27
o
جبيل
24
o
صيدا
27
o
جونية
21
o
النبطية
17
o
زحلة
11
o
بعلبك
20
o
بشري
24
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
انهيار صخور وأتربة على طريق في عكار (صورة)
Lebanon 24
02-02-2021
|
15:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
شهدت طريق عدبل الجومة - ضهر حلبا في عكّار، انهيار صخورٍ وأتربة على طريق بسبب تشبّع التربة بمياه الأمطار الغزيرة التي هطلت في المنطقة خلال الأيام الماضية.
مواضيع ذات صلة
معلومات عن انقلاب سيارة في تاشع عكار بجانب حاجز الجيش اللبناني وحسب المعلومات الاولية هناك حالة خطرة يجري نقلها عبر سيارة تابعة للصليب الاحمر اللبناني (الجديد)
Lebanon 24
معلومات عن انقلاب سيارة في تاشع عكار بجانب حاجز الجيش اللبناني وحسب المعلومات الاولية هناك حالة خطرة يجري نقلها عبر سيارة تابعة للصليب الاحمر اللبناني (الجديد)
02/02/2021 16:49:36
02/02/2021 16:49:36
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات للـ LBCI: نسب اشغال العناية الفائقة في بيروت بلغت 92 % وفي جبل لبنان 94 % وفي عكار 100% وفي بعلبك 90%
Lebanon 24
معلومات للـ LBCI: نسب اشغال العناية الفائقة في بيروت بلغت 92 % وفي جبل لبنان 94 % وفي عكار 100% وفي بعلبك 90%
02/02/2021 16:49:36
02/02/2021 16:49:36
Lebanon 24
Lebanon 24
نقيب العاملين والموزعي في قطاع الغاز فريد زينون لـ"صوت لبنان": يجب تأمين الغاز لكل لبنان وعلى الدولة ملاحقة التهريب وسعر القارورة وصل في عكار الى 40 الف
Lebanon 24
نقيب العاملين والموزعي في قطاع الغاز فريد زينون لـ"صوت لبنان": يجب تأمين الغاز لكل لبنان وعلى الدولة ملاحقة التهريب وسعر القارورة وصل في عكار الى 40 الف
02/02/2021 16:49:36
02/02/2021 16:49:36
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش يوقف 4 أشخاص في عكار اثناء محاولتهم تهريب 27 سورياً إلى لبنان
Lebanon 24
الجيش يوقف 4 أشخاص في عكار اثناء محاولتهم تهريب 27 سورياً إلى لبنان
02/02/2021 16:49:36
02/02/2021 16:49:36
Lebanon 24
Lebanon 24
عكار
لبنان
تابع
الأكثر قراءة
إلى اللبنانيين.. هذه حقيقة تمديد الإقفال لمدة 10 أيام
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. هذه حقيقة تمديد الإقفال لمدة 10 أيام
21:36 | 2021-02-01
01/02/2021 09:36:40
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار جديد من وزير الصحة.. إليكم تفاصيله
Lebanon 24
قرار جديد من وزير الصحة.. إليكم تفاصيله
19:01 | 2021-02-01
01/02/2021 07:01:15
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار ينخفض مجدداً في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
Lebanon 24
الدولار ينخفض مجدداً في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
21:57 | 2021-02-01
01/02/2021 09:57:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد حذفها لصور زفافهما...هل انفصلت كارلا حداد عن زوجها؟
Lebanon 24
بعد حذفها لصور زفافهما...هل انفصلت كارلا حداد عن زوجها؟
23:00 | 2021-02-01
01/02/2021 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"قرار مؤلم" من وزير الاقتصاد
Lebanon 24
"قرار مؤلم" من وزير الاقتصاد
21:17 | 2021-02-01
01/02/2021 09:17:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:42 | 2021-02-02
يستخدم وصفات طبية وهمية لشراء الأدوية ومن ثم بيعها
16:32 | 2021-02-02
عكر بحثت مع نعمة والبستاني وبزي في ترشيد الدعم
16:30 | 2021-02-02
نهرا ووفد أمني وبلدي تفقدا المحكمة الشرعية في طرابلس وباحة السرايا
16:25 | 2021-02-02
نجم طلبت إجراء التعقبات في ملف الدواء المهرب الى كنشاسا
16:24 | 2021-02-02
"الكتائب": نحذّر من أي محاولة لخنق التغيير عبر نسف الانتخابات
16:12 | 2021-02-02
إجتماع برئاسة عكر للبحث في موضوع ترشيد الدعم
فيديو
فنانة مصرية شهيرة تفاجئ الجميع بقرار الاعتزال.. وتكشف السبب (فيديو)
Lebanon 24
فنانة مصرية شهيرة تفاجئ الجميع بقرار الاعتزال.. وتكشف السبب (فيديو)
15:00 | 2021-02-02
02/02/2021 16:49:36
Lebanon 24
Lebanon 24
الدوري الإسباني.. "أتلتيكو" يتخطّى "قادش" ويحمي صدارته بفارق 10 نقاط! (فيديو)
Lebanon 24
الدوري الإسباني.. "أتلتيكو" يتخطّى "قادش" ويحمي صدارته بفارق 10 نقاط! (فيديو)
21:00 | 2021-02-01
02/02/2021 16:49:36
Lebanon 24
Lebanon 24
تسريب شكل ومواصفات هاتف سيأتي بكاميرا أمامية مخفية أسفل الشاشة! (فيديو)
Lebanon 24
تسريب شكل ومواصفات هاتف سيأتي بكاميرا أمامية مخفية أسفل الشاشة! (فيديو)
18:00 | 2021-02-01
02/02/2021 16:49:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact