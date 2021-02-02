انهيار صخور وأتربة على طريق في عكار (صورة)

شهدت طريق عدبل الجومة - ضهر حلبا في عكّار، انهيار صخورٍ وأتربة على طريق بسبب تشبّع التربة بمياه الأمطار الغزيرة التي هطلت في المنطقة خلال الأيام الماضية.