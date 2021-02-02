لبنان

انهيار صخور وأتربة على طريق في عكار (صورة)

Lebanon 24
02-02-2021 | 15:11
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شهدت طريق عدبل الجومة - ضهر حلبا في عكّار، انهيار صخورٍ وأتربة على طريق بسبب تشبّع التربة بمياه الأمطار الغزيرة التي هطلت في المنطقة خلال الأيام الماضية. 
 
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