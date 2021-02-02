محاولة سرقة سيارة من مفرق العباسية

أفاد مراسل "لبنان 24" عن محاولة سرقة سيارة ليل أمس الإثنين من مجمع الرز- مفرق العباسية، بالإضافة إلى سرقة محتويات حوالي 15 سيارة من مرايا ودواليب (سبير) وأشياء أخرى.