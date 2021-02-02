لبنان

القوى الأمنية تقفل مستودعاً بالشمع الاحمر.. هذا ما ضبطته بداخله (فيديو وصور)

Lebanon 24
02-02-2021 | 15:25
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ضبطت بلدية الغبيري سلع مواد غذائية مدعومة في أحد المستودعات ضمن منطقة الاوزاعي في حضور رئيس البلدية معن خليل وقسم سلامة الغذاء في البلدية، حيث يتم تفريغها بأكياس غير ملصق عليها شعار الدعم، وبعد ذلك يتم عرضها وبيعها بأسعار غير مدعومة ضمن السوبرماركت التابع لهذا المستودع، بالإضافة الى تكديس العديد من المواد الغذائية المدعومة وعدم عرضها في السوبرماركت مع مواد منتهية الصلاحية تم تلفها مباشرة.
 
 
وقد تم التواصل مع القوى الأمنية التي حضرت وأقفلت المستودع بالشمع الاحمر.

 
 
 
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