"القوات" تطلق مقاربة للتحصين ضدّ "كورونا".. حاصباني: سنفقد ألفَيْ إنسان و50 ألف وظيفة إذا لم نسرع





أطلق حزب "القوات اللبنانية" مقاربة لـ"حملة التحصين ضد الكورونا" خلال مؤتمر صحافي لأعضاء تكتل "الجمهورية القوية" نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة السابق غسان حاصباني وعضوي لجنة الصحة النيابية النائبين بيار بو عاصي وفادي سعد وامين عام حزب "القوات اللبنانية" غسان يارد.

حاصباني





حاصباني لفت الى انه مع "اشتداد أزمة الكورونا وانطلاق عمليات التحصين ضد الفيروس في عدة بلدان، كان لا بد من لبنان أن ينخرط في هذه العملية الدولية لمكافحة الجائحة لكن عوامل عدة أدت إلى تأخره في البدء بعملية التلقيح منها المالية ومنها الإجرائية التي بدأت تتحلحل تدريجيا وببطئ مما سيتيح لعملية التحصين أن تبدأ ولو بشكل تدريجي".



كما أشار الى ان "حملات التحصين بدأت في دول أخرى في كانون الأول من العام الماضي مع نسب متفاوتة وكان من الطبيعي أن تكون بكميات قليلة نسبة لعدد السكان بسبب عدم توافر الأعداد الكافية للقاحات في البداية، لكن مع مرور الوقت، يزداد حجم التصنيع كما يزداد عدد الشركات المصنعة والحاصلة على موافقات من المنظمات الصحية الدولية مثل منظمة الصحة العالمية والدواء والغذاء الأميركية".



أضاف: "بذلك يجب على الدولة اللبنانية أن تتنافس مع دول أخرى بأخذ المبادرة لتأمين العدد الكافي من اللقاحات في الوقت المناسب. ولهذه الغاية، قمنا بوضع تصور متكامل نضعه بعهدة القيمين على هذه الحملة، خاصة اللجنة الوطنية لكوفيد-19 التي نقدر الجهود التي تبذلها ضمن إمكانيات محدودة. هذا التصور خارطة طريق ترشد مواقفنا وأعمالنا خلال الفترة القادمة وتوضع برسم الرأي العام ليتابع التطورات من منظار مطلع".



كذلك، عرض لركائز المقاربة قائلاً: "أطلقت اللجنة الوطنية للتحصين ضد الكورونا مشكورة على جهودها الخطة الوطنية التي ما زالت تتبلور مع نقاشات متعددة وتحتوي على نواح صحية جيدة يمكن الارتكاز عليها كما يمكن تطوير بعض جوانبها لتعزيز فعاليتها ضد الوباء وحسن واكتمال تطبيقها خاصة من ناحية: وحذّر حاصباني من "أننا سنفقد ألفي انسان و50 ألف وظيفة إذا لم نسرع بالتحصين وتضافر الجهود"، وأضاف: "لا نريد أن يموت آلاف اللبنانيين قبل اللقاح ولا نريد ان يصبح ٥٠ ألف عامل خارج العمل بسبب الإقفال المتكرر من دون رؤية متكاملة للحل لذلك نريد خطة كاملة من الحكومة تتظافر فيها قدرات الدولة والقطاع الخاص لتحصين السكان قبل فوات الأوان".حاصباني لفت الى انه مع "اشتداد أزمة الكورونا وانطلاق عمليات التحصين ضد الفيروس في عدة بلدان، كان لا بد من لبنان أن ينخرط في هذه العملية الدولية لمكافحة الجائحة لكن عوامل عدة أدت إلى تأخره في البدء بعملية التلقيح منها المالية ومنها الإجرائية التي بدأت تتحلحل تدريجيا وببطئ مما سيتيح لعملية التحصين أن تبدأ ولو بشكل تدريجي".كما أشار الى ان "حملات التحصين بدأت في دول أخرى في كانون الأول من العام الماضي مع نسب متفاوتة وكان من الطبيعي أن تكون بكميات قليلة نسبة لعدد السكان بسبب عدم توافر الأعداد الكافية للقاحات في البداية، لكن مع مرور الوقت، يزداد حجم التصنيع كما يزداد عدد الشركات المصنعة والحاصلة على موافقات من المنظمات الصحية الدولية مثل منظمة الصحة العالمية والدواء والغذاء الأميركية".أضاف: "بذلك يجب على الدولة اللبنانية أن تتنافس مع دول أخرى بأخذ المبادرة لتأمين العدد الكافي من اللقاحات في الوقت المناسب. ولهذه الغاية، قمنا بوضع تصور متكامل نضعه بعهدة القيمين على هذه الحملة، خاصة اللجنة الوطنية لكوفيد-19 التي نقدر الجهود التي تبذلها ضمن إمكانيات محدودة. هذا التصور خارطة طريق ترشد مواقفنا وأعمالنا خلال الفترة القادمة وتوضع برسم الرأي العام ليتابع التطورات من منظار مطلع".كذلك، عرض لركائز المقاربة قائلاً: "أطلقت اللجنة الوطنية للتحصين ضد الكورونا مشكورة على جهودها الخطة الوطنية التي ما زالت تتبلور مع نقاشات متعددة وتحتوي على نواح صحية جيدة يمكن الارتكاز عليها كما يمكن تطوير بعض جوانبها لتعزيز فعاليتها ضد الوباء وحسن واكتمال تطبيقها خاصة من ناحية:

- المدة الزمنية التي تتطلبها الحملة وهي طويلة جدا لتأمين مناعة القطيع.

- عدد اللقاحات المحجوزة والمتاحة للبنان وهو قليل جدا لن يكفي لتحصين الأكثر عرضة في الأشهر الأولى للحملة ولن ينجز مناعة القطيع في الوقت المناسب.

هذا يعني العودة الى الضغط على القطاع الاستشفائي، والاقفال المتكرر وتفاقم المشاكل الاجتماعية والاقتصادية".





وعدد حاصباني المرتكزات:

1- الحصول على كمية كافية من اللقاحات لتغطي أكبر عدد من السكان بأقصر مدة، وتأمين تمويلها ووصولها مما يتطلب تظافر الجهود من عدة أطراف في القطاع العام مع الإفساح بالمجال للقطاع الخاص أن يكون شريكا للتمكن من استيراد العدد الكافي من اللقاحات التي تحظى بمراجعة أو اعتماد منصة كوفاكس أو منظمة الصحة العالمية أو غيرها من المؤسسات والدول المرجعية.

2- تحصين عدد أكبر من السكان في الأشهر الأولى للحملة من عاملين في القطاع الصحي الى مسنين ومعانين من أمراض مزمنة في سباق مع الوقت، وإلا نقع في خطر ان يسبق عدد الإصابات عدد المحصنين. لأننا كل ما أسرعنا كل ما عادت الحياة الى طبيعتها وخففنا الأضرار الصحية والاقتصادية والاجتماعية على المواطنين.

3- لا مركزية في التوزيع الجغرافي لمراكز التحصين بحسب التوزيع السكاني والكثافة السكانية والامتداد الجغرافي على ألا يقل عدد المراكز عن 2 في كل قضاء ليصل الى 64 مركزاً بدل ما طرح وهو 28. لذلك علينا التأكد من وجود المراكز ضمن الأقضية وليس فقط على مستوى المحافظة أو ما تيسر من مراكز، ليتمكن أكبر عدد من الناس الوصول الى اليها في المناطق الساحلية والجبلية والداخلية.

4- المواءمة بين كل المراحل مع منظومة متكاملة لحجز المواعيد ومتابعة الجرعة الأولى والثانية ورصد الأعراض الجانبية لاحقا والرقابة المستقلة على حسن التنفيذ والسلامة العامة من قبل مؤسسات مستقلة يعتمدها البنك لدولي أو منظمة الصحة العالمية.

5. التركيز على الدور المحوري لوزارة الصحة العامة لتوحيد المعايير والبيانات والإجراءات حتى للقطاع الخاص، ورصد نتائج الحملة ومتابعة أي أعراض جانبية قد تنتج عنها.





ثم عرض حاصباني للقاحات المتعاقد عليها للبنان حتى الآن وهي تقارب 4،700،000 جرعة (تغطي 2.4 مليون شخص 20% منها احتسب للنازحين واللاجئين) أي تغطي حوالى 35% من اللبنانيين فقط على مرحة لا تقل عن سنة.