لبنان

عسيران نعى المر: فقدنا صاحب الرؤية الثاقبة

Lebanon 24
02-02-2021 | 15:24
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نعى النائب علي عادل عسيران النائب ميشال المر في كلمة قال فيها: "فقدنا صاحب الرؤية الثاقبة، رجل الدولة الذي لطالما دعم الحياة السياسية بحلول ممكنة، لظروف استثنائية صعبة، وفي وقت لم يتمكن النظام السياسي من حلها. نفتقده في يوم ما أحوجنا الى أمثاله، رحمه الله".
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