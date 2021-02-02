وهاب: الامور في منطقتنا ذاهبة الى انفراجات كبيرة

الأمور في كل منطقتنا ذاهبة باتجاه إنفراجات كبيرة . أردوغان سيلف ذيله . إيران ستتقدم . هل في لبنان من يقول علينا الإستفادة من هذه الإنفراجات . فلنسهل تشكيل حكومة تأتي بالأوكسيجين وهو الحد الأقصى التوفر حالياً . المبادرة الفرنسية مخرج وحيد.
— Wiam Wahhab (@wiamwahhab) February 2, 2021
الأمور في كل منطقتنا ذاهبة باتجاه إنفراجات كبيرة . أردوغان سيلف ذيله . إيران ستتقدم . هل في لبنان من يقول علينا الإستفادة من هذه الإنفراجات . فلنسهل تشكيل حكومة تأتي بالأوكسيجين وهو الحد الأقصى التوفر حالياً . المبادرة الفرنسية مخرج وحيد.