وهاب: الامور في منطقتنا ذاهبة الى انفراجات كبيرة

غرد رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب عبر حسابه على "تويتر": "‏الأمور في كل منطقتنا ذاهبة باتجاه إنفراجات كبيرة. أردوغان سيلف ذيله . إيران ستتقدم . هل في لبنان من يقول علينا الإستفادة من هذه الإنفراجات . فلنسهل تشكيل حكومة تأتي بالأوكسيجين وهو الحد الأقصى التوفر حاليا . المبادرة الفرنسية مخرج وحيد".

الأمور في كل منطقتنا ذاهبة باتجاه إنفراجات كبيرة . أردوغان سيلف ذيله . إيران ستتقدم . هل في لبنان من يقول علينا الإستفادة من هذه الإنفراجات . فلنسهل تشكيل حكومة تأتي بالأوكسيجين وهو الحد الأقصى التوفر حالياً . المبادرة الفرنسية مخرج وحيد. — Wiam Wahhab (@wiamwahhab) February 2, 2021

