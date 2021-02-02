لبنان

وهاب: الامور في منطقتنا ذاهبة الى انفراجات كبيرة

Lebanon 24
02-02-2021 | 15:33
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غرد رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب عبر حسابه على "تويتر": "‏الأمور في كل منطقتنا ذاهبة باتجاه إنفراجات كبيرة. أردوغان سيلف ذيله . إيران ستتقدم . هل في لبنان من يقول علينا الإستفادة من هذه الإنفراجات . فلنسهل تشكيل حكومة تأتي بالأوكسيجين وهو الحد الأقصى التوفر حاليا . المبادرة الفرنسية مخرج وحيد".
 
 

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