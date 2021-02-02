قصة موجعة في لبنان.. خطفتها كورونا قبل أن تحظى بفرصة عناق رضيعتها!

توفيت الشابة ندى حمدان صباح اليوم الثلاثاء نتيجة مضاعفات كورونا، وذلك بعد أن وضعت مولودتها من دون ان تحظى بفرصة لقائها.

وبحسب موقع "يا صور"، إن حمدان توفيّت صباح اليوم في مستشفى الشيخ راغب حرب بعد أن وضعت مولودتها ولم تحظَ بفرصة عناقها أو رؤيتها حتى.

وفي هذا الصدد، نعت اللجنة المركزية لمتابعة ملف الناجحين في مباريات مجلس الخدمة المدنية لوظيفة أستاذ تعليم ثانوي، في بيان "المأسوف على شبابها الأستاذة ندى حمدان، حيث خطفها وباء "كورونا" الفتاك من ساحات النضال والعمل الانساني".



وتوجهت اللجنة "في هذه المناسبة الأليمة من عائلة ومن الزملاء كافة بأحر التعازي، راجية من الله أن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم ذويها الصبر والسلون".

امرأة حامل مصابة بالكورونا وضعت مولدتها صباح اليوم في مستشفى الشيخ راغب حرب لم تحظى حتى بلحظة العناق.. رأت ابنتها صورةً على الهاتف وبعدها انتقلت روحها إلى الرحيم الارحم ..



الأم ندى حمدان في ذمة الله ..



| بعَين الله | 🖤 — Ali nahle (@Alinahle1704) February 2, 2021

