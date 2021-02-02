لبنان

قصة موجعة في لبنان.. خطفتها كورونا قبل أن تحظى بفرصة عناق رضيعتها!

Lebanon 24
02-02-2021 | 15:51
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توفيت الشابة ندى حمدان صباح اليوم الثلاثاء نتيجة مضاعفات كورونا، وذلك بعد أن وضعت مولودتها من دون ان تحظى بفرصة لقائها. 
 
 
وبحسب موقع "يا صور"، إن حمدان توفيّت صباح اليوم في مستشفى الشيخ راغب حرب بعد أن وضعت مولودتها ولم تحظَ بفرصة عناقها أو رؤيتها حتى.
 
وفي هذا الصدد، نعت اللجنة المركزية لمتابعة ملف الناجحين في مباريات مجلس الخدمة المدنية لوظيفة أستاذ تعليم ثانوي، في بيان "المأسوف على شبابها الأستاذة ندى حمدان، حيث خطفها وباء "كورونا" الفتاك من ساحات النضال والعمل الانساني".

وتوجهت اللجنة "في هذه المناسبة الأليمة من عائلة ومن الزملاء كافة بأحر التعازي، راجية من الله أن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم ذويها الصبر والسلون".
 

 

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