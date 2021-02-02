إجتماع برئاسة عكر للبحث في موضوع ترشيد الدعم

عقدت نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، إجتماعاً لإستكمال البحث في موضوع ترشيد الدعم في لبنان، إضافة إلى إيجاد الطرق والحلول المناسبة، التي لا تطال المواطنين من ذوي الدخل المحدود وعدم تحميلهم المزيد من الأعباء، التي قد تؤدي الى إزدياد الفقر والبطالة في ظل الأزمة الراهنة.الإجتماع حضره وزير الإقتصاد والتجارة راوول نعمة، ورئيس لجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط النيابية النائب فريد البستاني، ومقرر اللجنة النائب علي بزي.