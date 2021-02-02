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لبنان
نجم طلبت إجراء التعقبات في ملف الدواء المهرب الى كنشاسا
Lebanon 24
02-02-2021
|
16:25
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وجهت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم الى النيابة العامة التمييزية طلب إجراء تعقبات في حق من يلزم بملف الدواء المدعوم الذي يُباع في كنشاسا (عاصمة جمهورية الكونغو)، والذي ورد اليها اليوم من وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن.
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