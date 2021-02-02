يستخدم وصفات طبية وهمية لشراء الأدوية ومن ثم بيعها

أوقفت احدى دوريات شعبة المعلومات في المساكن الشعبية في صور المدعو ف. ا. لحيازته على كمية من حشيشة الكيف داخل مغلفين من النايلون مع دفتر لف سجائر وكمية كبيرة من حبوب دواء sertra tad حبوب وtramal، بالاضافة الى deprevix hellas ٢٢ حبة، وحبوب pm quetiapine وzeldiar 20 حبة و79 من حبوب rivotril.كما تم ضبط مجموعة من الوصفات الطبية المختلفة حيث يشتبه أنه يستخدمها لشراء هذه الأدوية وبيعها لاحقاً. واعترف بتعاطي حشيشة الكيف، وتم تسليمه مع المضبوطات إلى مخفر المخيمات لإجراء المقتضى القانوني بحقه.