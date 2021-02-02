تجمعات في طرابلس احتجاجا على التوقيفات

تشهد ساحة النور، اليوم الثلاثاء، تجمعات لعدد من الشبان احتجاجا على التوقيفات التي تقوم بها القوى الأمنية، بحسب ما أفاد مراسل "لبنان 24".وكانت القوة الضاربة التابعة لفرع المعلومات قامت بعمليات دهم واسعة في مناطق عديدة من طرابلس، نتجت عنها توقيف عدد من الشبان على خلفية أحداث طرابلس الأخيرة.بدورها، قامت والقوى الامنية بإزالة خيماً كانت قد نصبت في ساحة عبد الحميد كرامي.