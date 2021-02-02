لبنان

وزيرة العدل استقبلت القائم بالأعمال البريطاني في زيارة تعارف

Lebanon 24
02-02-2021 | 17:51
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استقبلت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم في مكتبها في الوزارة، القائم بالأعمال البريطاني مارتن لونغدن، في زيارة تعارف لمناسبة توليه مهامه الدبلوماسية في لبنان.
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ماري كلود نجم

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