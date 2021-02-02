وزيرة العدل استقبلت القائم بالأعمال البريطاني في زيارة تعارف

استقبلت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم في مكتبها في الوزارة، القائم بالأعمال البريطاني مارتن لونغدن، في زيارة تعارف لمناسبة توليه مهامه الدبلوماسية في لبنان.

