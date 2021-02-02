لبنان

حسن ترأس الاجتماع الأول للجنة تسجيل اللقاحات: لتحقيق أعلى نسبة تمنيع في أقصر فترة زمنية

Lebanon 24
02-02-2021 | 17:56
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ترأس وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن الاجتماع الأول للجنة العلمية الفنية التي شكلها للبحث في السماح بإعطاء إذن طارئ لاستعمال لقاحات COVID-19، التي تتمتع بجودة وفعالية عالية وتستوفي شروط مزاولة مهنة الصيدلة في لبنان.

حضر الإجتماع رئيس اللجنة الوطنية لإدارة اللقاح الدكتور عبد الرحمن البزري والإختصاصي في الأمراض الجرثومية الدكتور جاك مخباط وممثلون عن نقابات الأطباء والصيادلة والجامعة اللبنانية ومصلحة الصيدلة في وزارة الصحة العامة.

وتم درس ستة طلبات مقدمة لاستقدام لقاحات روسية وصينية وهندية والملفات العلمية العائدة لها، على أن يعقد اجتماع ثان يوم الجمعة المقبل بعد أن ترفع التقارير الخاصة بكل لقاح ليبنى على الشيء مقتضاه.

وأكد الوزير حسن أن "استراتيجية وزارة الصحة العامة تقضي بتسهيل وتسريع تسجيل اللقاحات المستوفية للشروط لتشجيع القطاع الخاص على الإستيراد وتنسيق المبادرات الفردية والمؤسساتية في هذا الإطارن لتحقيق أعلى نسبة تمنيع (تحصين) في أقصر فترة زمنية ممكنة".
المصدر: الوكالة الوطنية
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