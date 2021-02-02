دياب التقى حسن وحواط

استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب الوزير حمد حسن، واطلع منه على آخر المستجدات المتعلقة بانتشار وباء كورونا، لا سيما مع اقتراب موعد وصول الجرعات الأولى من اللقاح.



ثم التقى الرئيس دياب الوزير طلال حواط، حيث جرى البحث في وضع قطاع الاتصالات. وقدم الوزير حواط للرئيس دياب نتائج اداء القطاع عن سنة ٢٠٢٠.