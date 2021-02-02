لبنان

عداد وفيات كورونا لا يزال مرتفعاً.. ماذا عن الاصابات؟

Lebanon 24
02-02-2021 | 18:43
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اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 2770 اصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 305842. كما تم تسجيل 81 حالة وفاة. 
 
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