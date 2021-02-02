اعتصام احتجاجي عند تقاطع ايليا رفضا لتوقيف ناشطين

نفذت مجموعة من حراك صيدا مساء اليوم اعتصاما احتجاجيا عند ساحة تقاطع ايليا، مجددين رفضهم توقيف الناشطين، واعتراضهم على قرارات رفع الدعم عن السلع الأساسية وسعر ربطة الخبز.