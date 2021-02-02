24
o
بيروت
19
o
طرابلس
19
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
18
o
النبطية
9
o
زحلة
7
o
بعلبك
13
o
بشري
24
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
اعتصام احتجاجي عند تقاطع ايليا رفضا لتوقيف ناشطين
Lebanon 24
02-02-2021
|
19:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
نفذت مجموعة من حراك صيدا مساء اليوم اعتصاما احتجاجيا عند ساحة تقاطع ايليا، مجددين رفضهم توقيف الناشطين، واعتراضهم على قرارات رفع الدعم عن السلع الأساسية وسعر ربطة الخبز.
مواضيع ذات صلة
مسيرة راجلة للمحتجين من ساحة ايليا الى ساحة النجمة في صيدا
Lebanon 24
مسيرة راجلة للمحتجين من ساحة ايليا الى ساحة النجمة في صيدا
03/02/2021 02:47:48
03/02/2021 02:47:48
Lebanon 24
Lebanon 24
نفذت مجموعة من حراك صيدا وقفة تضامنية في ساحة ايليا مع ثوار طرابلس ورفضا للقمع والعنف وللتصريحات التي صدرت عن نواب مدينة طرابلس
Lebanon 24
نفذت مجموعة من حراك صيدا وقفة تضامنية في ساحة ايليا مع ثوار طرابلس ورفضا للقمع والعنف وللتصريحات التي صدرت عن نواب مدينة طرابلس
03/02/2021 02:47:48
03/02/2021 02:47:48
Lebanon 24
Lebanon 24
مسيرة راجلة لمحتجين انطلقت من ساحة ايليا وجابت شوارع صيدا احتجاجا على تردي الاوضاع المعيشية (الوكالة الوطنية)
Lebanon 24
مسيرة راجلة لمحتجين انطلقت من ساحة ايليا وجابت شوارع صيدا احتجاجا على تردي الاوضاع المعيشية (الوكالة الوطنية)
03/02/2021 02:47:48
03/02/2021 02:47:48
Lebanon 24
Lebanon 24
تجمع لعدد من الشبان وسط ساحة ايليا في صيدا احتجاجا على الاوضاع الاقتصادية والمعيشية
Lebanon 24
تجمع لعدد من الشبان وسط ساحة ايليا في صيدا احتجاجا على الاوضاع الاقتصادية والمعيشية
03/02/2021 02:47:48
03/02/2021 02:47:48
Lebanon 24
Lebanon 24
ساحة ايليا
صيدا
تابع
الأكثر قراءة
الدولار يسجل ارتفاعاً.. هذا سعره في السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار يسجل ارتفاعاً.. هذا سعره في السوق الموازية
09:26 | 2021-02-02
02/02/2021 09:26:06
Lebanon 24
Lebanon 24
لا تمديد للاقفال؟.. البلد الى الفتح التدريجي بعد 8 شباط
Lebanon 24
لا تمديد للاقفال؟.. البلد الى الفتح التدريجي بعد 8 شباط
15:20 | 2021-02-02
02/02/2021 03:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
طوني كتورة حديث اللبنانيين ويتصدر قائمة التراند.. ما قصته؟ (فيديو)
Lebanon 24
طوني كتورة حديث اللبنانيين ويتصدر قائمة التراند.. ما قصته؟ (فيديو)
11:19 | 2021-02-02
02/02/2021 11:19:47
Lebanon 24
Lebanon 24
"رحل أبي هزمه كورونا"... إعلامية تنعى والدها: التقط العدوى من غرفة غسيل الكلى
Lebanon 24
"رحل أبي هزمه كورونا"... إعلامية تنعى والدها: التقط العدوى من غرفة غسيل الكلى
16:00 | 2021-02-02
02/02/2021 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عون كان حازماً خلال الاتصال مع ماكرون.. هذا ما أكّده
Lebanon 24
عون كان حازماً خلال الاتصال مع ماكرون.. هذا ما أكّده
07:33 | 2021-02-02
02/02/2021 07:33:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
01:20 | 2021-02-03
لبنان يسلّم سويسرا الخميس جوابه بشأن تحويلات سلامة المالية
00:59 | 2021-02-03
الوساطات في الملف الحكومي خافتة
00:47 | 2021-02-03
لا تحرّكات تترجم إتّصال ماكرون بعون
00:42 | 2021-02-03
دياب قد يقوم بزيارة إلى بغداد
00:32 | 2021-02-03
لبنان مصابٌ بدُوار إقليمي وأزماتُه تَمْضي بالدوران ... في مكانها
00:22 | 2021-02-03
هل ما يجري مصادفة أم أنّه خطّة مدبّرة؟
فيديو
موجة غضب عارمة... الشرطة تعتقل طفلة برذاذ الفلفل! (فيديو)
Lebanon 24
موجة غضب عارمة... الشرطة تعتقل طفلة برذاذ الفلفل! (فيديو)
23:00 | 2021-02-02
03/02/2021 02:47:48
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة مصرية شهيرة تفاجئ الجميع بقرار الاعتزال.. وتكشف السبب (فيديو)
Lebanon 24
فنانة مصرية شهيرة تفاجئ الجميع بقرار الاعتزال.. وتكشف السبب (فيديو)
15:00 | 2021-02-02
03/02/2021 02:47:48
Lebanon 24
Lebanon 24
الدوري الإسباني.. "أتلتيكو" يتخطّى "قادش" ويحمي صدارته بفارق 10 نقاط! (فيديو)
Lebanon 24
الدوري الإسباني.. "أتلتيكو" يتخطّى "قادش" ويحمي صدارته بفارق 10 نقاط! (فيديو)
21:00 | 2021-02-01
03/02/2021 02:47:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact