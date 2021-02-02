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لبنان
رابطة المهني: استئناف التعليم عن بعد بدءاً من الأربعاء
Lebanon 24
02-02-2021
|
19:46
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حيت الهيئة الادارية لرابطة اساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان، ببيان، اثر اجتماع عبر تطبيق زوم، "أساتذة الملاك على الوقفة المشرفة والالتزام بالاضراب الذي دعت اليه الرابطة"، مثمنة "الموقف النقابي للزملاء المتعاقدين في التعليم المهني والذي تجلى بتأييدهم للاضراب".
وأشار البيان الى أن "الاجتماع الذي عقدته هيئة تنسيق القطاع العام ممثلة بجميع الروابط مع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور غازي وزني والمدير العام جورج معراوي ومستشاري الوزير، لمناقشة المواد المعترض عليها في مشروع موازنة 2021 والتي تمس بالموظفين والأساتذة والمعلمين، كان بناء وقدم الوزير للحضور شرحا تفصيليا لواقع الحال وركائز الموازنة التي أخذت بالاعتبار الوضع الاقتصادي الصعب في البلد، كما أبدى تفهمه للهواجس والمخاوف التي أبداها أعضاء الوفد، وتم الاتفاق على متابعة الموضوع من خلال اجتماع سوف يعقد في وزارة المالية غدا، وطلب تقديم الاقتراحات اللازمة من أجل معالجتها وتعديل البنود تقنيا التي تشكل هاجسا لدى الأساتذة والموظفين. كما تمت مناقشة بعض المطالب التي تخص التعليم المهني والتقني".
وأعلن أنه "بدءا من يوم الغد، هي ايام تدريس عادية في جميع معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني، وبالتالي يستأنف التعليم عن بعد وايضا الأعمال الإدارية"، مشيرا الى أن "الرابطة تبقي اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة جميع التطورات والمستجدات".
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