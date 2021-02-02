لبنان

سلسلة مداهمات في عاصمة الشمال على خلفية الأحداث الأخيرة

Lebanon 24
02-02-2021 | 19:49
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بدأت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، منذ مساء البارحة بتنفيذ سلسلة عمليات دهم في طرابلس وضواحيها حيث نفذت مساء امس ٤ مداهمات في ابي سمراء وتمكنت من توقيف شخصين لارتباطهما بالموقوف "ا.ق." والمتهم بالقاء القنبلة على مكتب شعبة المعلومات واصابة عدد من الضباط والعناصر.

والموقوفان في ابي سمراء معروفان بوجود خلفيات متشددة لديهما.

هذا وقد تابعت شعبة المعلومات توقيفاتها في طرابلس منذ صباح اليوم حيث نفذت عدة مداهمات لتوقيف اشخاص شاركوا بأعمال الشغب في طرابلس خلال الايام السابقة.

اما مخابرات الجيش اللبناني، فقد تمكنت من توقيف حوالي ٣٠ شخصاً خلال 3 أيام الماضية، لارتباطهم بحرق بلدية طرابلس والمحكمة الشرعية والقاء العبوات الحارقة على سرايا طرابلس وعناصر الجيش وقوى الامن، بالاضافة لاعتراض اليات الاطفاء ما ادى لتأخر اطفاء حريق البلدية. في حين تم الافراج عن ١٠ من الموقوفين لدى مخابرات الجيش بعد عدم ثبوت تورطهم بما سبق.

واوضحت مصادر امنية للبنان٢٤ ان التحقيقات مع المتهمين مستمرة مع الموقوفين واهمهم "عبدالناصر قدور" و"خالد الديك" لمعرفة مصدر الاموال التي يمولان فيها المحتجين بالاضافة للـ"خرجيات" التي تُدفع عند كل اعتصام لبعض المشاركين معهم.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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