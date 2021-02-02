لبنان

" كاتم نَفَس" زوجته حتى الموت.... غط وطار الى تركيا

Lebanon 24
02-02-2021 | 20:13
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أشار وكيل عائلة الضحية زينة كنجو، المحامي أشرف الموسوي أن زوجها إبراهيم غزال تمكن من الفرار الى تركيا بعد وقت قصير من ارتكابه جريمة قتل زينة خنقاً،  "بكتم النَفَس" كما ورد في تقرير الطبيب الشرعي الذي عاين الجثة.
وكان غزال قد أقدم على خنق زوجته يوم السبت الماضي في منزلهما في عين المريسة.
وأفاد الموسوي الى أنه يتجه الى تقديم طلب استرداد الزوج المتواري عن الأنظار أمام النيابة العامة التمييزية، وذلك سنداً الى المعاهدة القضائية الموقعة بين لبنان وتركيا حول تسليم المطلوبين.
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