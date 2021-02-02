لبنان

وفاة مريض..مهاجمة مستشفى وتكسير سيارة الطبيب.. هذا ما حصل في أحد المستشفيات

Lebanon 24
02-02-2021 | 21:08
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تم تداول معلومات أنه أثناء اجراء الشاب ه. ع. عملية جراحية بسيطة في أحد اكبر المستشفيات في بيروت توفي بشكل مفاجئ ومن دون اي تفسير منطقي بحسب عائلته إذ اتهمت الطبيب بارتكاب خطأ طبي أدى الى وفاته وادى الى موجة غضب عارمة لدى اهل الضحية ومهاجمة المستشفى وتحطيم سيارة قيل انها تعود للطبيب المسؤول عن الفاجعة.
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