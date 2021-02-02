لبنان

قنابل معادية مضيئة مقابل بليدا وميس الجبل وحولا

Lebanon 24
02-02-2021 | 21:54
A-
A+
Doc-P-790285-637478998497299701.jpg
Doc-P-790285-637478998497299701.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حلّقت مسيرة اسرائيلية معادية فوق منطقة المنارة مقابل ميس الجبل اللبنانية واطلق العدو عدداً من القنابل المضيئة مقابل بليدا وميس الجبل وحولا. يذكر انه انقطع التيار الكهربائي في مستعمرة المطلة المقابلة لسهل مرجعيون وبشكل مفاجئ. وهذه الظاهرة غير اعتيادية لدى قوات العدو الاسرائيلي.
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:26 | 2021-02-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:20 | 2021-02-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:19 | 2021-02-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2021-02-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:33 | 2021-02-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:20 | 2021-02-03
00:59 | 2021-02-03
00:47 | 2021-02-03
00:42 | 2021-02-03
00:32 | 2021-02-03
00:22 | 2021-02-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website