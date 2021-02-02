قنابل معادية مضيئة مقابل بليدا وميس الجبل وحولا

حلّقت مسيرة اسرائيلية معادية فوق منطقة المنارة مقابل ميس الجبل اللبنانية واطلق العدو عدداً من القنابل المضيئة مقابل بليدا وميس الجبل وحولا. يذكر انه انقطع التيار الكهربائي في مستعمرة المطلة المقابلة لسهل مرجعيون وبشكل مفاجئ. وهذه الظاهرة غير اعتيادية لدى قوات العدو الاسرائيلي.