لبنان

تعزيزات عسكرية في الضاحية تزامناً مع تحليق منخفض للطيران الاسرائيلي

Lebanon 24
02-02-2021 | 23:24
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استُقدمت تعزيزات عسكرية مكثفة في الضاحية الجنوبية، بحسب معلومات للـLBCI.

وتزامن ذلك مع تحليق منخفض للطيران الاسرائيلي في الأجواء.
المصدر: LBCI
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